El Arsenal – Borussia Dortmund se juega el martes 24 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4.

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Partido: Arsenal – Borussia Dortmund

Arsenal – Borussia Dortmund Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Emirates Stadium (London)

El Arsenal se enfrenta al Borussia Dortmund en la jornada 5 de la Champions League en el Emirates Stadium de Londres. El equipo local ocupa la 3ª posición con 10 puntos tras 4 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 3. En sus últimos 4 encuentros, el Arsenal ha conseguido 3 victorias y 1 empate. Por su parte, el Borussia Dortmund se encuentra en la 12ª posición con 9 puntos, con un balance de 7 goles a favor y 5 en contra. En sus últimos 4 partidos, el Dortmund ha logrado 3 victorias, pero también ha sufrido 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Arsenal: 3º con 10 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: V-E-V-V)

Borussia Dortmund: 12º con 9 puntos en 4 partidos (7 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V)

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