En Sueños de Libertad, Damián contacta con Cifuentes y Andrés intenta librar a Begoña de las sospechas de Gabriel. La serie de Antena 3 aborda estas tramas el martes 17 de noviembre.
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Qué pasará en Sueños de Libertad el martes 17 de noviembre
Damián llama por teléfono a Cifuentes después del encuentro que mantuvo con Gabriel la noche anterior. Damián se sentirá estafado, mientras que Andrés todavía encuentra una posibilidad de derrotar a Gabriel.
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Andrés acude al despacho de Gabriel y asume toda la responsabilidad por haber entrado allí para buscar la carta de pago, con el propósito de que Begoña quede libre de sospechas. Gabriel identifica poco después a Pablo Salazar, colaborador de su primo, y le declara la guerra.
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Por su parte, Beatriz, también conocida como Antonia, comprende que su marido no abandonará a Begoña por ella. Tasio vuelve a recordar la jornada en la que causó indirectamente la muerte de Antoine Brossard. Paula y Tasio podrán unirse pese a la oposición de su padre, según le explica Marta.
Una buena noticia llega por sorpresa a Fina. Sin embargo, sus sentimientos son encontrados porque Bianca recibe una mala noticia. Ambas comparten un momento intenso.
Miguel le cuenta a Claudia que existe la posibilidad de que sus hijos sean autistas y que su tío Genaro también lo fuera. A Nieves le inquieta que Miguel pueda obsesionarse con la cuestión genética y hereditaria.
Manuela le pide a Eduardo que sea claro con ella ante su actitud esquiva y le pregunta si lo suyo ha terminado. El chófer le pide tiempo para aclarar sus sentimientos.
Sor Amparo pregunta a don Agustín por qué abandonó Guinea. Josema procura no estar solo con Mabel y aclara los posibles equívocos con ella, que es hija de sus amigos.
Las relaciones familiares y personales centran así las tramas de la serie en esta entrega.
Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad
El capítulo 691 de Sueños de Libertad se emite el martes 17 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.
Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del martes 17 de noviembre, consultada en FormulaTV.
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