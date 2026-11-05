En el verano de 2024, la FIFA publicó el dossier con los detalles de las sedes para la Copa del Mundo de 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal. De las 20 sedes, 11 estarán en España, 6 en Marruecos y 3 en Portugal. Tres estadios son candidatos para la final: el Bernabéu, el Camp Nou y el de Casablanca.

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inicialmente favoreció al estadio del Real Madrid, y la FIFA sugirió en junio de 2024 que apoyaría esta elección. Sin embargo, Marruecos ha intensificado su campaña para promover su proyecto del Gran Estadio Hassan II de Casablanca, el cual se presenta como el estadio más grande del mundo.

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Deficiencias del Camp Nou

Recientemente, las lluvias en Barcelona durante un partido de Champions entre el Barça y el Aston Villa han puesto en evidencia las deficiencias del Camp Nou. Las imágenes de agua filtrándose en el estadio, que aún está en obras, se viralizaron rápidamente. Los medios marroquíes han aprovechado la situación para cuestionar la capacidad de España para acoger la final del Mundial 2030.

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El Camp Nou, pese a una inversión de más de mil millones de euros, sigue sin una cubierta definitiva. La impermeabilización completa del estadio no se espera hasta 2027, lo que ha generado críticas y burlas, especialmente desde Marruecos, que busca fortalecer su candidatura.

Avance del proyecto marroquí

El Gran Estadio Hassan II en Benslimán, cerca de Casablanca, es una de las piezas clave del proyecto marroquí. Con una capacidad de 115,000 plazas, se espera que esté operativo a principios de 2028. Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, confía en que este recinto reúna las condiciones para albergar la final.

Las obras del estadio marroquí ya superan el 40% de avance, con una inversión creciente que forma parte de un plan integral de urbanismo. El diseño del estadio incluye una cubierta de gran envergadura, pensada para proteger a los espectadores, y se inspira en la tradición marroquí.

Mientras que el Camp Nou enfrenta problemas de infraestructura, Marruecos avanza con un enfoque claro y plazos definidos. Las reformas en otros estadios marroquíes también progresan, con el objetivo de cumplir con los requisitos de la FIFA y dejar un legado de instalaciones modernas.

Con el centenario del primer Mundial en 2030, Marruecos se prepara para recibir al mundo con infraestructuras pensadas para el futuro, mientras que España enfrenta el desafío de mejorar sus instalaciones para competir por la final.