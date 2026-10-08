Honda Marine participará en una nueva edición del Salón Náutico de Barcelona, que se celebrará del 14 al 18 de octubre, con un stand propio de 181 m² ubicado en la parcela E64.

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La marca exhibirá una amplia representación de su gama de motores fueraborda, embarcaciones y ropa técnica, mostrando una oferta más diversificada y destacando sus modelos BF300 y BF350 V8, así como la nueva colaboración con el astillero italiano BMA.

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En el stand también se presentarán dos iniciativas junto a Highfield: una nueva propuesta para clubes de vela y una presentación del equipo H2 que competirá en la Liga Iberdrola de Vela Femenina con el apoyo de Honda Marine.

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El nuevo pack de embarcación y motor se revelará el viernes 16 de octubre, mientras que el equipo H2 será oficialmente presentado el sábado 17 de octubre, ambos actos acompañados de un pequeño cóctel.

Asimismo, los visitantes podrán conocer la nueva colección de ropa técnica Honda Marine & Helly Hansen y una selección de paquetes de embarcación y motor de las alianzas estratégicas de Honda Marine con astilleros de distintos mercados europeos.