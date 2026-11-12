Tras el escándalo por su vínculo con una empresaria vinculada al espionaje chino, trasciende un segundo affaire de Jensen Huang con una alta directiva del gigante de los semiconductores, desatando una grave crisis de gobernanza.

La crisis de liderazgo en Nvidia da un nuevo giro de máxima gravedad. A las pocas semanas de que estallara el escándalo en torno al consejero delegado y cofundador de la compañía, Jensen Huang, por mantener una relación sentimental con una ejecutiva vinculada por los servicios de inteligencia estadounidenses con operaciones de espionaje de Pekín, los informes de prensa revelan la existencia de una segunda relación extramarital.

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Esta nueva información añade una presión sin precedentes sobre el consejo de administración, que estudia el alcance de la inestabilidad institucional en un momento crítico para la empresa líder mundial en el sector de la inteligencia artificial.

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Un conflicto interno de gobernanza y normas corporativas

Si la primera revelación ponía el foco en la seguridad nacional y las conexiones geopolíticas de la compañía, este nuevo episodio golpea directamente los cimientos internos de la organización:

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Relación con una subordinada: Según la información publicada, Huang habría mantenido un vínculo afectivo con Kimberly Powell , vicepresidenta del área de salud de Nvidia.

Según la información publicada, Huang habría mantenido un vínculo afectivo con , vicepresidenta del área de salud de Nvidia. Incumplimiento del código interno: El código de conducta corporativo de Nvidia prohíbe de forma estricta las relaciones sentimentales entre empleados que puedan generar conflictos de interés o desequilibrios de poder jerárquico dentro de la estructura de la empresa.

El código de conducta corporativo de Nvidia prohíbe de forma estricta las relaciones sentimentales entre empleados que puedan generar conflictos de interés o desequilibrios de poder jerárquico dentro de la estructura de la empresa. Impacto bursátil: La acumulación de escándalos personales y corporativos ha provocado una fuerte volatilidad y pérdidas significativas en el valor de las acciones de la compañía en los mercados financieros.

Un imperio tecnológico bajo mínimos de estabilidad

Jensen Huang, al frente de Nvidia desde su fundación en 1993 y poseedor de un peso accionarial clave, ya reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa en un comunicado remitido a la plantilla, pidiendo disculpas a su familia y accionistas.

Sin embargo, la aparición de este segundo caso complica la defensa del directivo ante el comité independiente abierto por el consejo de administración, abriendo un escenario de profunda incertidumbre sobre la continuidad al frente del gigante tecnológico que sostiene la revolución global de la inteligencia artificial.