CEUTA — La protesta conocida como el ‘mini Trampolín’ continuará en la Plaza de los Reyes a pesar de la marcha de sus dos principales promotores, Emilio y Fede, quienes han decidido dar un paso al lado tras considerar cumplido su objetivo inicial: el desalojo y retirada del asentamiento de la Playa del Trampolín y los avances en la zona del Guano.

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Emilio justificó su salida de la primera línea por cansancio, la necesidad de atender a su salud y la reincorporación a su rutina laboral. No obstante, aclaró que seguirá apoyando la causa desde fuera. Asimismo, abogó por reorganizar y reubicar el espacio ocupado en la plaza para no interferir con las próximas festividades navideñas y permitir la instalación del tradicional árbol de Navidad.

Por su parte, otros participantes de la acampada, encabezados por portavoces como Alba Bordonaba, han anunciado su intención de permanencia de forma indefinida. Este grupo argumenta que, a diferencia de los fundadores, su meta abarca la salida de la totalidad de los inmigrantes de la ciudad autónoma para garantizar la seguridad en sus calles, por lo que mantendrán la protesta activa en los próximos días.

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