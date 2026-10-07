El robo de comida en Laguna Cacao y las severas sanciones de la organización marcan una gala.

La última gala de Supervivientes: Tierra de Nadie ha vuelto a poner a prueba el límite de los concursantes en Honduras. El hambre extrema, las duras condiciones meteorológicas de Laguna Cacao y los continuos enfrentamientos entre los participantes marcaron una noche especialmente convulsa, cuya consecuencia directa fue la reconfiguración de la lista de nominados, que se redujo de seis a cuatro nombres de cara a la próxima gala de expulsión.

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La entrega de este martes, conducida por Sandra Barneda, arrancó con seis concursantes en la cuerda floja: Arkano, Chiqui, Ivana Icardi, María Jesús Ruiz, Omar Sánchez y Yola Berrocal. Esta abultada cifra de nominados fue el resultado directo del polémico robo de comida protagonizado días antes por varios integrantes del equipo Luna, quienes terminaron sancionados por la dirección del programa con una nominación disciplinaria colectiva.

Doble ceremonia de salvación para reducir la lista de nominados

Ante una situación de carácter excepcional, la dirección del reality decidió introducir una doble ceremonia de salvación a lo largo de la velada. El objetivo fundamental de esta dinámica era acortar la lista de expuestos antes del jueves y dar un margen de respiro a dos de los participantes. La primera prueba estuvo reservada de forma exclusiva para Chiqui, Ivana Icardi, María Jesús Ruiz y Yola Berrocal, mientras que Omar Sánchez y Arkano permanecían nominados directamente en ese primer bloque.

Las cuatro supervivientes se sometieron a una particular dinámica ejecutada con cubos de pintura. El color negro confirmaba la permanencia en la lista de peligro, mientras que el baño de pintura blanca certificaba la salvación automática. Ivana Icardi y María Jesús Ruiz fueron las primeras en quedar totalmente cubiertas de líquido negro. La resolución final quedó acotada a un duelo directo entre Chiqui y Yola Berrocal. Finalmente, el cubo sobre Chiqui vertió pintura negra, mientras que Yola recibió la pintura blanca, convirtiéndose en la primera salvada de la noche. La concursante celebró la noticia con notable emoción sobre la arena: «¡No me lo puedo creer! Muchísimas gracias a todos, os amo, estoy muy feliz aquí».

La segunda salvación de la noche se produjo minutos después y volvió a alterar el escenario del concurso. Antes de iniciar el proceso definitivo, Sandra Barneda notificó que Ivana Icardi continuaba nominada de forma directa, dejando el duelo de salvación entre Arkano, Chiqui, María Jesús Ruiz y Omar Sánchez. La mecánica de los cubos se repitió sobre los cuatro participantes. María Jesús y Chiqui volvieron a recibir la pintura negra, dejando el desenlace en un cara a cara entre Arkano y el concursante canario.

Finalmente, Omar Sánchez consiguió imponerse y asegurar su continuidad una semana más en el concurso. «Gracias España, Canarias, les quiero. Vamos, una semana más», reaccionó el superviviente tras conocer la decisión de la audiencia. Tras este doble proceso, la lista definitiva de nominados que se jugará su permanencia en la próxima expulsión queda configurada por Arkano, Chiqui, Ivana Icardi y María Jesús Ruiz.

Sanciones disciplinarias y alta tensión en las playas

El detonante de esta compleja situación se sitúa en el asalto ejecutado por el equipo Luna a una zona estrictamente restringida por la organización del programa. Varios concursantes, acuciados por la falta de alimento, penetraron en el área reservada para sustraer diversos productos de consumo.

Asimismo, antes de que el equipo del programa pudiera retirarles los alimentos sustraídos, los supervivientes decidieron consumir de forma íntegra la ración semanal de arroz que tenían asignada. Como respuesta a esta infracción de las normas, la organización procedió a retirarles la siguiente dotación de comida y, posteriormente, aplicó la sanción más severa hasta la fecha: la nominación disciplinaria de todos los implicados en el asalto.

La escasez de comida ha derivado en fuertes discusiones entre los capitanes de los grupos. Marta Peñate, al frente de la Zona Luna, justificó las acciones asegurando que el grupo tiene la «moral por los suelos», una postura rechazada por Rubén Torres, quien sostuvo firmemente que ninguno de los concursantes se va a «morir de hambre».

El ambiente de tensión se trasladó de igual modo al resto de convivientes. En la playa, Chiqui acusó a María Jesús Ruiz de ser «una falsa», mientras que Ivana Icardi arremetió contra la misma concursante afirmando que «miente más que habla». En la Zona Sol, Asraf Beno y Víctor Janeiro protagonizaron un duro enfrentamiento a raíz de sus afinidades y amistades en el concurso. La acumulación de conflictos afectó de manera directa a Marta Peñate, quien se mostró completamente desbordada y entre lágrimas ante las cámaras, llegando a manifestar sobre su presencia en el reality: «No tenía que haber venido, joder… ¡Te lo juro!».