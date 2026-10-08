El Global Sustainability Barcelona Summit 2026 se celebrará el 19 de octubre de 2026 en CaixaForum de Barcelona, donde se darán cita representantes institucionales, expertos, líderes empresariales y académicos para debatir sobre los retos futuros de Europa en sostenibilidad, innovación y geoestrategia.

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Bajo el lema «España y Europa: protagonismo en sostenibilidad global», la cumbre abordará temas cruciales como la gobernanza de la inteligencia artificial, el impacto del cambio climático, la sostenibilidad económica y financiera, las infraestructuras y el papel de los jóvenes en la transformación social.

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El evento comenzará a las 9:30 h. en la dirección Avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

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Entre los participantes destacan figuras como Laia Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat; y Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, así como diversos directores de entidades relevantes. La cumbre cuenta con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Fundación «la Caixa» y el Àrea Metropolitana de Barcelona, además del soporte mediático de Agencia EFE y La Vanguardia.

Los interesados en asistir deben confirmar su asistencia contactando a Antonio Ramos a través del correo electrónico aramos@inspiringevents.es.