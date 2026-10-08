Vox Ceuta ha compartido un mensaje en el que Rocío Meer denuncia en el programa @EnBocaDe_Todos que la situación de los ceutíes no ha mejorado.

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Meer subraya que los habitantes de Ceuta llevan 70 días «invadidos» y viven «una pesadilla». Las declaraciones fueron difundidas por la cuenta oficial de Vox en el Congreso.

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Publicación original de @VOX_Congreso: ver en redes sociales.

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