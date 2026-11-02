La Promesa se emite el martes 3 de noviembre en La 1 con un capítulo en el que Pía se niega a hablar con Curro y Martina quiere contarle a Casilda que está embarazada.

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Qué pasará en La Promesa el martes 3 de noviembre

Pía no quiere hablar con Curro, especialmente cuando se da cuenta de que este no le ha dicho la verdad a Ángela: no se va a ir con ellos. Sin embargo, el muchacho vuelve por su cuenta e insiste en hablar con ella.

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Curro le revela que Manuel sabe lo de Jana, pero Pía se mantiene firme en su decisión: no va a volver.

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Por su parte, Samuel se siente presionado por las preguntas de María sobre su estado y le hace ver que tendrá que consumar con Carlo. A Samuel le duele su matrimonio, pero no le queda otra que aceptarlo.

Julieta intuye que algo más le pasa a Manuel, aunque él no se abre con ella. Cuando lo ve marchar, Julieta llora.

Martina quiere contarle a Casilda que está embarazada, pese al sufrimiento de Adriano. Mientras tanto, Alonso sigue tratando de que la madre de Jacobo deje de presionarles, pero no lo consigue.

En las cocinas, Cristóbal amonesta a las cocineras porque los señores se han quejado de la comida. Además, les conmina a encauzar su relación. Petra, por su parte, advierte a Simona de que Tomasa no es trigo limpio.

Máximo le cuenta a Lorenzo que sabe dónde invertir. Lorenzo, harto de Ciro, le da un ultimátum: o siguen adelante con su estafa o se lo cuenta a Julieta y Manuel.

Así, mientras Lorenzo plantea sus condiciones a Ciro, Pía insiste en que no volverá.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 939 de La Promesa se emite el martes 3 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 3 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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