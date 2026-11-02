Sueños de Libertad aborda el martes 3 de noviembre en Antena 3 las preguntas de Begoña sobre Antonia y la amenaza de Félix a Gabriel. La serie sigue a una familia perfumera en el Toledo de los años 50.

Lee tambien: Horóscopo de hoy, martes 3 de noviembre: amor, salud y dinero

Qué pasará en Sueños de Libertad el martes 3 de noviembre

Begoña pregunta a Julia por qué accedió finalmente a volver a casa. Gabriel tuvo que hacer un sacrificio y madre e hija se hacen un juramento.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Mabel torpedea la relación que comienza entre Josema y Silvia. Sin embargo, el arquitecto tiene claro que no volverá a ver a la amiga de Nieves y Pablo. Josema describe a Pablo el tipo de mujer que le gusta y parece estar hablando de Mabel.

Lee tambien: Santoral de hoy, 3 de noviembre: San Martín de Porres

Por su parte, Mabel confiesa a Valentina que se está enamorando, aunque no le dice el nombre del hombre mayor que le atrae. Valentina no tarda en deducir que se trata de Josema.

Manuela revela a su sobrina Claudia la verdadera conexión entre Eduardo y la familia de Guatemala. En el segundo aniversario de la muerte de Mateo, Claudia irá sola al cementerio. Mientras, Miguel investigará sobre Mateo y acudirá a don Agustín, cuyas buenas palabras le harán mal.

Claudia cuenta a Manuela que Tasio y Paula han retomado su aventura amorosa y Digna las descubre hablando del asunto. Tasio tiene cada vez más claro que no esconderá su relación con Paula y deberá vérselas con Digna y Damián. Claudia también comunica a Paula que Manuela y Digna conocen el romance.

En el dispensario, Miguel atiende a Tomás, el padre de Salva. El cantinero pregunta al doctor cómo puede ayudar a su padre con su alcoholismo. Por otro lado, Fina y Bianca tienen diferencias profesionales.

Antonia, también conocida como Beatriz, intenta acercar posturas con Begoña, pero no lo consigue: Begoña se muestra impasible y no habrá perdón. Después acude a Nieves para aclararse y se plantea seguir la pista del hombre que dejó embarazada a Antonia.

Félix Cifuentes, antiguo abogado de Antoine Brossard y viejo amigo de Cloe Dubois, llega a la colonia para hablar de negocios con Gabriel de la Reina. Hugo Brossard está removiendo el avispero desde París y sigue abierta la pregunta de qué ocurrió realmente en la explosión de las calderas.

Félix amenaza a Gabriel: si no le paga, se irá de la lengua.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 681 de Sueños de Libertad se emite el martes 3 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del martes 3 de noviembre, consultada en FormulaTV.

Te puede interesar