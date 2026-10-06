La sección sindical de CCOO en Ceuta ha decidido no secundar la huelga general convocada para este mes. A pesar de mostrar apoyo a las movilizaciones, el sindicato destaca la necesidad de abordar primero la situación de la ciudad antes de concentrarse en la demanda de vivienda.

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La postura de CCOO se basa en la percepción de que «para que haya vivienda debe de haber primero ciudad». Esta afirmación pone de manifiesto las preocupaciones del sindicato sobre la realidad local, donde consideran que Ceuta sigue enfrentándose a problemas de invasión y falta de planificación adecuada.

CCOO enfatiza que, antes de acometer acciones más amplias como una huelga general, es vital resolver las cuestiones relacionadas con la infraestructura y organización de la ciudad. Sin un desarrollo adecuado de Ceuta, argumentan, no se pueden garantizar las necesidades fundamentales de vivienda para sus habitantes.

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La decisión del sindicato también refleja una postura crítica hacia la situación socioeconómica que atraviesa la ciudad autónoma, donde diversos factores complican el acceso a la vivienda digna.

Este anuncio ha generado reacciones entre la población y otros colectivos que apoyan la necesidad de una intervención más decidida para abordar la crisis habitacional y mejorar las condiciones de vida en Ceuta.

En este contexto, la movilización social sigue avanzando, pero CCOO se mantiene firme en la idea de que es necesario priorizar la ciudad antes de entrar en un conflicto laboral mayor.