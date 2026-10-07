El próximo 12 de octubre de 2026 será festivo en toda España, según el calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esta fecha, marcada como la Fiesta Nacional de España, también será no laborable en Ceuta y Melilla. Este año, el 12 de octubre cae en lunes, lo que permitirá disfrutar de un puente de tres días, junto al sábado 10 y el domingo 11, sin necesidad de solicitar días de vacaciones para quienes trabajen de lunes a viernes.

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El 12 de octubre es conocido por ser el Día del Pilar, una celebración de gran importancia en Zaragoza y Aragón, pero el motivo por el que es festivo en todo el país es la Fiesta Nacional de España. Esta conmemoración tiene su origen en el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, aunque el nombre actual fue establecido por ley en 1987.

Celebraciones en Zaragoza

En Zaragoza, el Día del Pilar es una de las fechas más importantes del año. Según la tradición católica, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago en esta ciudad, sobre un pilar a orillas del Ebro. Las Fiestas del Pilar de 2026 se celebrarán del 10 al 18 de octubre, comenzando el mismo sábado que inicia el puente.

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El lunes 12 de octubre será el día más señalado de las festividades, destacando la Ofrenda de Flores, un acto que reúne a miles de personas cada año. Para 2026, se han inscrito 994 grupos, sumando 99.980 participantes, a los que se añadirán aquellos que participen de manera individual. Durante todo el día, el centro de Zaragoza estará lleno de actividad, con oferentes llevando ramos de flores que formarán un manto alrededor de la imagen de la Virgen.

Programación de las Fiestas del Pilar

Las celebraciones en Zaragoza no terminarán el lunes. La programación de las Fiestas del Pilar continuará hasta el domingo 18 de octubre, con una variedad de conciertos, espectáculos, actividades para niños y actos tradicionales repartidos por la ciudad. Aunque el 12 de octubre es la fecha más destacada, los zaragozanos y visitantes disfrutarán de más de una semana de eventos festivos.

En resumen, el 12 de octubre de 2026 será un día de doble celebración en España. Mientras en Madrid se llevará a cabo el desfile con motivo de la Fiesta Nacional, Zaragoza vivirá su día grande con las festividades del Pilar. Sin embargo, el motivo por el que el lunes es festivo en todo el país es la Fiesta Nacional de España.