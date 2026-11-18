El centrocampista asturiano pone fin a una trayectoria de veinte temporadas y más de 700 partidos en la élite mediante un vídeo grabado en el club ovetense donde dio sus primeros pasos,.

El futbolista español Juan Mata ha anunciado este miércoles su retirada definitiva del fútbol profesional a los 38 años de edad. Tras más de dos décadas dedicado al deporte de élite, el centrocampista ha comunicado su decisión de colgar las botas a través de un vídeo difundido en sus perfiles oficiales en las redes sociales. En dicho mensaje, grabado en el vestuario del Juventud Estadio —el modesto club de Oviedo en el que comenzó a competir de forma federada con apenas diez años—, el jugador ha querido agradecer el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria y subrayar que su vinculación con este deporte continuará bajo nuevas facetas.

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«El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol, maneras de seguir utilizándolo como vehículo de desarrollo. Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista», ha expresado el campeón del mundo y de Europa en el comunicado publicado este miércoles. La pieza audiovisual, de unos cincuenta segundos de duración, constituye un reconocimiento a todas las vivencias acumuladas y una invitación a encarar una nueva etapa tras veinte temporadas de carrera ininterrumpida.

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Veinte temporadas en la élite y un palmarés internacional

El recorrido profesional de Juan Mata abarca desde la campaña 2006-07, en la que debutó con el Real Madrid Castilla en Segunda División, hasta la temporada 2025-26, curso en el que fue distinguido como mejor jugador de la Liga australiana defendiendo la camiseta del Melbourne Victory. Durante este extenso periodo, el futbolista asturiano ha militado en clubes de diversas ligas internacionales como el Valencia, el Chelsea, el Manchester United, el Galatasaray, el Vissel Kobe y el Western Sydney Wanderers, acumulando más de 700 partidos oficiales, 158 goles y 175 asistencias.

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Sometimes, to love… is to let go.



THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️



A veces, amar… es dejar ir.



GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ pic.twitter.com/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026

A lo largo de estas dos décadas, Mata ha conformado un destacado palmarés que incluye una Champions League, dos títulos de la Europa League, dos FA Cup, una Copa del Rey, una EFL Cup, una Community Shield y campeonatos nacionales de Liga tanto en Turquía como en Japón. Con la selección española alcanzó sus mayores hitos al conquistar un Mundial y una Eurocopa absolutos, además de los campeonatos de Europa en las categorías sub-21 y sub-19. Con su adiós a los terrenos de juego, únicamente Sergio Ramos y Javi Martínez —ambos actualmente sin equipo— permanecen en activo de los 23 futbolistas que se proclamaron campeones del mundo en Sudáfrica 2010.

Pasión por el juego y compromiso social fuera del césped

El propio jugador ha atribuido la longevidad de su carrera deportiva al disfrute cotidiano por la práctica futbolística, recordando con idéntico aprecio su paso por grandes estadios como Old Trafford, Stamford Bridge o Mestalla y sus inicios en los campos embarrados del Juventud Estadio durante los meses de invierno. Para el centrocampista, mantener intacta esa ilusión resulta un elemento esencial en cualquier ámbito de la vida.

Más allá de sus registros estadísticos y de los trofeos conquistados, la figura de Juan Mata destaca por su implicación en proyectos de carácter social vinculados al deporte. Tras fundar el movimiento Common Goal, el asturiano continúa ejerciendo actualmente como vicepresidente del consejo de dicha iniciativa, convencido de la capacidad del fútbol para transformar la vida de las personas. Asimismo, mantiene su vinculación con la industria futbolística formando parte del comité de fútbol del Melbourne Victory y participando en calidad de inversor en proyectos como el San Diego FC de la MLS —a través de Right to Dream—, Mercury 13 y las iniciativas C-Lab y Unleash Football, orientadas a impulsar el impacto positivo del deporte en la sociedad.