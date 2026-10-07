La Policía Nacional ha localizado en Ceuta alrededor de un centenar de posibles pisos patera, en los que se estarían ocultando inmigrantes, muchos de los cuales proceden del asentamiento de la playa del Trampolín, el cual fue desalojado recientemente tras más de dos meses de ocupación.

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Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el desmantelamiento del asentamiento no indica que la situación haya vuelto a la normalidad. La dispersión de personas que vivían en el Trampolín está dificultando el trabajo policial en la ciudad.

El SUP ha informado que los agentes están notando un aumento en los desplazamientos hacia montes, barriadas y viviendas, con la intención de evitar su identificación. Esto presenta un reto añadido para las autoridades encargadas de mantener el orden público.

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A pesar de que la playa del Trampolín ha quedado vacía, el sindicato advierte que esto no significa la desaparición del problema, que ahora podría ser menos visible y más complicado de controlar.

Además, el sindicato ha subrayado las dificultades que enfrentan para investigar en los pisos patera, ya que la legislación exige obtener autorización judicial para entrar en domicilios particulares, lo que puede ralentizar las intervenciones.

Por último, el SUP ha denunciado la falta de alojamiento para los policías que han sido enviados a Ceuta, señalando que el incremento de efectivos no ha ido acompañado de suficientes recursos para su alojamiento, llevando incluso a algunos agentes a utilizar instalaciones militares para descansar.