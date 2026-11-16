Hola equipo de elperiodicodeceuta,
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Os escribo porque me consta que tenéis guías muy elaboradas y una gran
cantidad de contenido, *y creo que podéis ganar dinero con algo que ya
hacéis muy bien: publicar artículos y guías.*
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Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
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blogs como el vuestro.
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Es totalmente gratuito y funciona así:
– Ponéis el precio y lo recibís íntegro. Nuestra gestión la paga el
anunciante, aparte.
– Cobro seguro: el anunciante paga antes de que publiquéis, y pagamos
los días 1 y 15 de cada mes.
– Vosotros decidís qué publicáis: cada pedido llega con el texto, el
enlace y las instrucciones, y podéis aceptarlo, pedir un cambio o
rechazarlo.
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Y lo más importante: *es gratis.* Daros de alta no cuesta nada, no hay
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¿Por qué ahora? Acabamos de lanzar y *todavía hay pocos medios en el
catálogo, así que los que entran ahora tienen muy poca competencia cuando
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Si tenéis cualquier duda, responded a este correo y os contesto yo mismo.
Si no os interesa, decídmelo y no vuelvo a escribiros.
Un saludo,
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