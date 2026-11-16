Hola equipo de elperiodicodeceuta,

Lee tambien: El Gobierno publicará 40 documentos desclasificados sobre la crisis migratoria de Ceuta

Os escribo porque me consta que tenéis guías muy elaboradas y una gran

cantidad de contenido, *y creo que podéis ganar dinero con algo que ya

hacéis muy bien: publicar artículos y guías.*

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Somos *Growercat*, un marketplace donde empresas y agencias de

Latinoamérica y España contratan publicaciones patrocinadas en medios y

blogs como el vuestro.

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Es totalmente gratuito y funciona así:

– Ponéis el precio y lo recibís íntegro. Nuestra gestión la paga el

anunciante, aparte.

– Cobro seguro: el anunciante paga antes de que publiquéis, y pagamos

los días 1 y 15 de cada mes.

– Vosotros decidís qué publicáis: cada pedido llega con el texto, el

enlace y las instrucciones, y podéis aceptarlo, pedir un cambio o

rechazarlo.

– Sin negociar por correo ni perseguir a nadie para cobrar.

Y lo más importante: *es gratis.* Daros de alta no cuesta nada, no hay

cuotas ni permanencia.

¿Por qué ahora? Acabamos de lanzar y *todavía hay pocos medios en el

catálogo, así que los que entran ahora tienen muy poca competencia cuando

llegan los anunciantes.*

Dar vuestro medio de alta lleva unos minutos: crear la cuenta, verificar

que la web es vuestra y poner vuestros precios.

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Si tenéis cualquier duda, responded a este correo y os contesto yo mismo.

Si no os interesa, decídmelo y no vuelvo a escribiros.

Un saludo,

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