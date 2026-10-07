La humorista gaditana felicita al equipo de ‘De Viernes’ y a la cadena por los datos de audiencia alcanzados, aunque manifiesta su desinterés por la reaparición de la de Paracuellos

Paz Padilla se ha pronunciado públicamente sobre el retorno de Belén Esteban a la programación de Telecinco a través del espacio ‘De Viernes’. La reacción de la humorista gaditana se produce poco después de la cancelación de su propio proyecto televisivo, ‘El show de Paz’, que concluyó su emisión a finales de verano tras un breve recorrido en la parrilla del canal de Mediaset. Mientras que el formato presentado por la comediante finalizó su periodo de broadcast, la reaparición de la colaboradora de Paracuellos en las dos entregas de la oferta nocturna conducida por Beatriz Archidona y Santi Acosta ha registrado una notable acogida por parte del público, cumpliendo las expectativas fijadas por el grupo editorial.

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El primer espacio monográfico dedicado a Belén Esteban en ‘De Viernes’ anotó un 18,7% de cuota de pantalla y congregó a 1.130.000 espectadores. La posterior visita en directo de la televisiva al plató del programa consolidó el interés de la audiencia al registrar un 19,7% de share y 1.228.000 seguidores. Ante estos resultados, Paz Padilla ha valorado el rendimiento del formato durante un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Paz Padilla valora su paso por la cadena y el fin de ‘El show de Paz’

Durante la atención a los medios previa a abordar la reaparición de su antigua compañera de plató, la presentadora analizó el recorrido y la finalización de su reciente espacio de entretenimiento en la cadena privada. «Lo que pasa es que era un programa que me gustaba mucho, era muy bonito… Era un programa de verano, siempre me lo dijeron así y estábamos muy satisfechos, porque creo que hicimos una cosa muy bonita», manifestó Paz Padilla ante los micrófonos de Europa Press en referencia a las características del contrato y la producción de ‘El show de Paz’.

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Respecto a su continuidad profesional en el medio audiovisual y la relación que mantiene con el grupo de comunicación, la comunicadora explicó el estado de sus compromisos laborales actuales. «Pero bueno, la tele ya sabemos cómo es… Siempre me dicen que está la puerta abierta, que en un momento se puede volver, no sé. Ahora mismo estoy centrada en otra cosa, tengo mucho trabajo», añadió la comediante. En las emisiones finales de su programa de verano, el espacio se vio en la obligación de incorporar contenidos relacionados con la actualidad de la prensa del corazón centrados en Belén Esteban y su disputa con Juls Janeiro, un enfoque del que la presentadora buscaba distanciarse en su nueva etapa televisiva.

Mensaje al equipo del programa y desinterés por el retorno

Al ser preguntada específicamente por la repercusión de la visita de Belén Esteban al plató de ‘De Viernes’ y su entendimiento con Mediaset, Paz Padilla dejó patente su distancia con los contenidos emitidos. «No he visto nada, ni me gusta. Nada», aclaró la humorista al ser cuestionada sobre las apariciones de la de Paracuellos, con quien mantiene una relación distante desde su salida de ‘Sálvame’ a raíz de una controversia vinculada a la vacunación durante la pandemia del COVID-19.

Pese a mostrar su falta de interés por el desempeño de la colaboradora, la presentadora concluyó su intervención enviando un mensaje de felicitación dirigido a los responsables de la producción y a la propia emisora. «No sé, que sea feliz y que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz», señaló Padilla. «Enhorabuena, a la cadena también y al equipo, al programa y a todo el mundo. Qué guay», concluyó la comediante en sus declaraciones a la prensa.