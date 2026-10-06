La iniciativa registrada en el Congreso exige declarar a las Fuerzas Armadas como agentes de la autoridad, desplegar a la Armada en aguas territoriales y reconocer la profesión de riesgo para las Fuerzas de Seguridad.

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MADRID. — En pleno clima preelectoral y con la presión migratoria en el foco de la política nacional, el grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que plantea una reestructuración profunda en la gestión de las fronteras del norte de África. La iniciativa propone crear una estructura de mando único que integre operativamente a las Fuerzas Armadas, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera para el control de Ceuta y Melilla.

El texto defenderá en la Comisión de Defensa la sustitución del modelo de refuerzos puntuales por una capacidad de respuesta permanente y coordinada. Para ello, Vox reclama atribuir la consideración legal de «agente de la autoridad» a los militares desplegados en misiones de custodia fronteriza, dotándolos de reglas de enfrentamiento explícitas para repeler incursiones o agresiones en el perímetro.

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Despliegue de la Armada e incremento de la inteligencia

Uno de los pilares de la propuesta se centra en la intensificación de los medios materiales e infraestructuras en el ámbito naval, terrestre y aéreo:

Vigilancia marítima: Refuerzo de la presencia permanente de la Armada en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán para interceptar entradas irregulares, otorgando mayor peso a las Comandancias Navales de ambas ciudades autónomas.

Refuerzo de la presencia permanente de la Armada en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán para interceptar entradas irregulares, otorgando mayor peso a las Comandancias Navales de ambas ciudades autónomas. Defensa terrestre y aérea: Aumento de los medios del Ejército de Tierra en guerra electrónica, ciberdefensa y alerta temprana, junto a una mayor cobertura del Mando Operativo Aéreo sobre los espacios de soberanía española.

Aumento de los medios del Ejército de Tierra en guerra electrónica, ciberdefensa y alerta temprana, junto a una mayor cobertura del Mando Operativo Aéreo sobre los espacios de soberanía española. Capacidad del CNI e identificación rápida: Asignación de mayores recursos tecnológicos y humanos a los servicios de inteligencia y un incremento inmediato de las brigadas de extranjería dedicadas a la filiación de migrantes para agilizar expedientes de expulsión y devolución.

Cobertura jurídica y mejoras laborales para los agentes

La formación liderada por Santiago Abascal incluye en su proposición demandas históricas de sindicatos policiales y asociaciones militares. El documento solicita la declaración formal de profesión de riesgo para los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, además de exigir garantías sobre descansos, alojamiento, manutención y compensaciones económicas transparentes durante los despliegues extraordinarios en la frontera sur.