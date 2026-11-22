El horóscopo de Cáncer para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 invita a ordenar prioridades y prestar atención a las conversaciones pendientes. El equilibrio entre las obligaciones y el descanso será una referencia para los próximos días.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, Cáncer puede encontrar un buen momento para expresar lo que siente sin precipitar las respuestas. Una conversación tranquila ayudará a aclarar expectativas con la pareja o con alguien cercano.

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Durante el fin de semana, dedicar tiempo a los vínculos personales permitirá dejar en segundo plano las preocupaciones cotidianas. Para quienes no tienen pareja, conviene conocer a otras personas sin anticipar el resultado.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, será útil revisar las tareas pendientes y establecer un orden antes de asumir nuevos compromisos. En el trabajo, escuchar otras propuestas puede facilitar la colaboración.

En materia económica, la segunda mitad de la semana invita a repasar los gastos previstos. Antes de tomar una decisión, conviene valorar las necesidades inmediatas y evitar compras impulsivas.

Salud y bienestar

Cáncer puede beneficiarse de reservar momentos de descanso a lo largo de la semana. Mantener una rutina de sueño y hacer pausas entre las obligaciones contribuirá a cuidar el bienestar.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 23: una jornada para ordenar tareas y fijar prioridades.

una jornada para ordenar tareas y fijar prioridades. Miércoles 25: buen momento para escuchar y aclarar asuntos pendientes.

buen momento para escuchar y aclarar asuntos pendientes. Domingo 29: ocasión para descansar y dedicar tiempo a las relaciones personales.

Consejo semanal para Cáncer

Avanza paso a paso y deja espacio para atender lo que necesitas. Una planificación sencilla te ayudará a cerrar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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