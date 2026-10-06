El sindicato CSIF ha tomado la decisión de solicitar al Tribunal Supremo la paralización de las obras de un campamento que se está construyendo junto a la prisión de Ceuta. Esta acción se fundamenta en la denuncia de la falta de una evaluación específica de riesgos laborales.

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El CSIF argumenta que la no realización de dicha evaluación pone en riesgo no solo a los trabajadores, sino también a otros posibles afectados por las obras. Además, el sindicato destaca la exclusión de los representantes de los trabajadores del proceso, lo que consideran una grave irregularidad.

En su demanda, el CSIF pide que se tomen medidas cautelarísimas para frenar la construcción hasta que se clarifiquen estos aspectos. La preocupación del sindicato se centra en garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los implicados en el proyecto.

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La petición de CSIF ante el Supremo podría ser un punto de inflexión en el desarrollo de este campamento, que ha generado diversas opiniones en la comunidad local. Se espera que la autoridad competente examine la solicitud y decida sobre la legalidad de las obras.

El sindicato ha instado a las autoridades pertinentes a atender sus preocupaciones y a realizar un análisis exhaustivo de los riesgos laborales antes de proseguir con cualquier actividad en el lugar.

La decisión del Tribunal Supremo en este caso podría sentar un precedente en la manera en que se gestionan los proyectos de construcción en Ceuta, especialmente aquellos que involucran a trabajadores en situaciones de riesgo.