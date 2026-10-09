El tenista serbio inicia su andadura en el torneo chino tras coronarse en Pekín, enfrentándose a un rival al que ha superado en sus ocho enfrentamientos previos y que llega tras vencer con solvencia en su debut.

Novak Djokovic regresa a la pista en el Masters 1000 de Shanghái para disputar el encuentro correspondiente a la segunda ronda del cuadro principal. El jugador serbio afronta este compromiso tras certificar su buen momento de forma en Pekín, cita donde conquistó el título número 102 de su carrera profesional y su primer trofeo de la categoría ATP 500 de la presente temporada. Con este bagaje, el tenista de Belgrado inicia la búsqueda de un nuevo entorchado en un escenario donde ya ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones, tras sus victorias finales en las ediciones de 2012, 2013, 2015 y 2018.

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Al otro lado de la red se situará Hubert Hurkacz. El jugador polaco participa en el evento chino por primera vez desde que se proclamara campeón del torneo en la edición de 2023. En su estreno en la presente competición, el tenista de Breslavia firmó una sólida actuación en la primera ronda ante el australiano James Duckworth, al que se impuso por 6-3 y 7-6 en un choque que se resolvió en 81 minutos de juego y en el que cimentó su triunfo con un total de 19 saques directos.

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Un balance de enfrentamientos favorable al jugador serbio

El cruce entre ambos tenistas presenta un antecedente estadístico totalmente decantado del lado de Novak Djokovic. Hasta la fecha, el jugador serbio y el tenista polaco se han enfrentado en un total de ocho ocasiones en el circuito profesional, saldándose la totalidad de los precedentes con victoria para el exnúmero uno del mundo. De este modo, Hubert Hurkacz buscará romper una racha adversa de ocho derrotas consecutivas ante un rival al que no ha logrado vencer en ninguna de sus citas previas.

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A pesar de esta estadística en contra, el vigente campeón de la edición de 2023 saltará a la pista con el aval de su efectividad con el servicio mostrada en su debut, elemento con el que intentará contrarrestar el juego del serbio en las pistas rápidas del recinto asiático.

Horario y plataforma de televisión para seguir el Djokovic vs Hurkacz

El partido de segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái entre Novak Djokovic y Hubert Hurkacz se disputará este viernes 09 de octubre. La organización del torneo ha programado el inicio del choque no antes de las 12:00 horas en horario peninsular español.

La retransmisión en directo de este encuentro dentro del territorio español podrá seguirse en televisión a través de la plataforma Movistar+, así como mediante la aplicación oficial de retransmisión por ‘streaming’ Tenis TV.