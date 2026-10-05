La convocatoria para los Premios Ejército 2027 se abre oficialmente, ofreciendo una oportunidad para los talentos locales de Ceuta en diversas categorías.

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Este certamen incluye modalidades de periodismo, investigación, fotografía, pintura y vídeo, reflejando el compromiso del Ejército de Tierra con la promoción de la creatividad y la expresión artística.

Los participantes podrán optar a premios económicos que alcanzan hasta los 6.000 euros, lo que representa una significativa ayuda para los ganadores en sus respectivos ámbitos.

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El Ejército ha establecido estas categorías con el objetivo de fomentar tanto la divulgación informativa como la apreciación de las artes dentro de la comunidad ceutí.

La iniciativa busca no solo premiar el talento, sino también inspirar a futuras generaciones a participar en actividades culturales y sociales que fortalezcan el tejido de la ciudad.

Se espera que la respuesta de los habitantes de Ceuta sea positiva, con una amplia participación en esta convocatoria que resalta la importancia de la cultura y el arte en la sociedad actual.