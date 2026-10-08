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El vicepresidente de la Ciudad y portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha abordado la cuestión de la gestión del Gobierno de la Nación en relación a las devoluciones a Marruecos tras la reciente crisis que afectó a la ciudad.

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Ramírez ha señalado que es fundamental que, en caso de aplicar los procedimientos ordinarios y seguir la tramitación correspondiente de los expedientes de devolución, se dispongan de los medios suficientes para llevar a cabo dicho proceso.

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La afirmación del portavoz del Gobierno de Ceuta subraya la necesidad de contar con recursos adecuados para poder gestionar de forma eficaz las devoluciones, asegurando así que se sigan los protocolos establecidos en la normativa vigente.