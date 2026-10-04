La edad de jubilación en España depende de los años cotizados por cada trabajador. El sistema establece una edad ordinaria que aumenta progresivamente y permite retirarse antes en determinados casos si se cumplen los requisitos establecidos.

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La edad de jubilación en España no es la misma para todos los trabajadores. El momento en el que una persona puede acceder a la pensión depende principalmente de dos factores: la edad del trabajador y el periodo total cotizado a la Seguridad Social.

El sistema actual establece una subida progresiva de la edad ordinaria de jubilación con el objetivo de adaptarla a la evolución del sistema público de pensiones. Este incremento se está aplicando de forma gradual hasta alcanzar los límites previstos en la reforma de pensiones.

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Edad ordinaria de jubilación en España

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en:

65 años para quienes acrediten un periodo mínimo de cotización establecido.

para quienes acrediten un periodo mínimo de cotización establecido. 66 años y 10 meses para quienes no alcancen ese periodo de cotización.

La edad más alta seguirá aumentando progresivamente hasta 2027, cuando quedará fijada en:

65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses.

para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. 67 años para quienes no alcancen ese periodo.

Estos requisitos se aplican para acceder a la jubilación ordinaria según la normativa vigente.

Cuántos años hay que cotizar para jubilarse

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social.

Además, para poder jubilarse con el 100% de la pensión es necesario acreditar un periodo de cotización superior, que depende del año en el que se solicite la jubilación.

La Seguridad Social tiene en cuenta toda la carrera laboral del trabajador para calcular la cuantía de la pensión, aplicando las bases de cotización correspondientes.

Jubilación anticipada: cuándo es posible

Algunos trabajadores pueden acceder a la jubilación antes de la edad ordinaria si cumplen determinados requisitos.

La jubilación anticipada puede ser voluntaria o derivada de determinadas situaciones laborales. En estos casos se exige un periodo mínimo de cotización y se aplican coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión por adelantar el retiro.

Los requisitos concretos dependen de la modalidad de jubilación y de la situación del trabajador.

Cómo seguirá evolucionando la edad de jubilación

La edad legal de jubilación continuará vinculada al calendario establecido por la reforma del sistema de pensiones.

El objetivo de este proceso es ajustar la edad de retiro y los años de cotización exigidos a la evolución demográfica y financiera del sistema público de pensiones.

Por este motivo, dos trabajadores con la misma edad pueden tener diferentes fechas posibles de jubilación si sus carreras de cotización no son iguales.

Cómo saber cuándo puedes jubilarte

Para conocer la fecha exacta de jubilación, cada trabajador debe consultar su situación individual: edad actual, años cotizados, modalidad de jubilación y posibles periodos reconocidos.

La Seguridad Social dispone de herramientas para consultar la vida laboral y realizar estimaciones personalizadas de la futura pensión.