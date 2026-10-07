MADRID — La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado este martes su firme apoyo a los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta y, en particular, a las mujeres militares integradas en el dispositivo. Durante la clausura en Madrid de la II Edición de Examen14: Mujeres por tierra, mar y aire, Robles ha trasladado su cercanía al personal con un explícito «Yo también soy caballa, porque para ser caballa no hace falta haber nacido en Ceuta».

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En su intervención, la titular de Defensa subrayó el valor del trabajo en equipo dentro del ámbito militar y elogió el avance de la presencia femenina, vaticinando que las mujeres ocuparán mayoritariamente los puestos de mayor responsabilidad estratégica en el futuro. Asimismo, defendió la inversión pública en la industria de la defensa como un compromiso con la creación de empleo cualificado, el cumplimiento del Derecho internacional y la preservación de la paz y los derechos humanos.

El encuentro contó con la participación de representación técnica y operativa de los tres ejércitos, así como de directivas de empresas del sector de la defensa como Hisdesat y Santa Bárbara Sistemas.

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