Un accesorio lucido por Juanma Moreno en apoyo a la ciudad autónoma provoca una discusión viral entre la interpretación ideológica de una tiktoker y la defensa de la heráldica tradicional ceutí realizada por el diputado Javier Celaya.

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SEVILLA / CEUTA — Un gesto institucional de respaldo a la ciudad de Ceuta en las redes sociales del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha terminado desencadenando un acalorado debate digital sobre simbología política, estética e historia. Lo que nació como una muestra de fraternidad territorial a través de una pulsera con los colores y banderas de Andalucía y Ceuta ha pasado a convertirse en el centro de una controversia viral en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

La publicación original de Moreno mostraba la pulsera acompañada por un mensaje explícito de cercanía en el marco de la crisis que vive la ciudad autónoma: «Allí donde Andalucía alce su voz, se escuchará la de Ceuta. ¡Siempre al lado de nuestros hermanos caballas!». Sin embargo, la interpretación del diseño geométrico del accesorio tomó un rumbo imprevisto a raíz de un análisis difundido en redes.

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El análisis en TikTok y la sospecha estético-política

La polémica ganó tracción pública tras un vídeo publicado por la creadora de contenido en TikTok @soy_rociomartin . En su intervención, la tiktoker analizó el patrón central del accesorio —una figura geométrica de ocho puntas formada por triángulos en blanco y negro, enmarcada por franjas verdes, blancas y negras— argumentando que la composición evoca la rueda solar o rosetas tradicionalmente vinculadas a la estética nazi y a la imaginería de extrema derecha.

Aunque la propia usuaria aclaró explícitamente en su vídeo que no pretendía acusar a los diseñadores ni al presidente andaluz de promover intencionadamente simbolismo nazi, sí planteó una reflexión sobre la «naturalización» de determinados códigos visuales en la vida cotidiana. Según su punto de vista, la estética política educa la mirada del público, por lo que defendió la necesidad de analizar críticamente qué tipo de formas geométricas se introducen en discursos de pertenencia e identidad.

La respuesta institucional: heráldica portuguesa y el origen de la bandera de Ceuta

La repercusión del vídeo provocó una rápida réplica desde el ámbito parlamentario. El diputado en el Congreso por Ceuta, Javier Celaya, intervino públicamente a través de la red social X para rechazar tajantemente cualquier vinculación del diseño con la iconografía nazi y aclarar la verdadera raíz histórica de los motivos del accesorio.

Celaya explicó que la geometría cuestionada responde de manera estricta a la heráldica institucional ceutí. En este sentido, el parlamentario recordó que la bandera de Ceuta tiene un origen histórico portugués y constituye una adaptación directa de la insignia de Lisboa, en la que se reproduce la Cruz de San Vicente, patrón de la capital lusitana. Con tono crítico hacia la lectura de la tiktoker, el diputado lamentó que se atribuya intencionalidad ideológica a un patrón decorativo basado en la historia secular de la ciudad autónoma.

El episodio deja en evidencia la velocidad con la que los símbolos institucionales pueden ser reorientados en el ecosistema digital contemporáneo, evidenciando la brecha entre el análisis semiótico en redes sociales y la tradición heráldica de las instituciones.