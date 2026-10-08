Los diputados de la Asamblea acusan a la Gestora liderada por Sandra López Cantero de exigir consensuar las iniciativas «a última hora» y denuncian meses de aislamiento por parte de la dirección del partido.

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Ceuta. – La fractura interna en el seno del PSOE ceutí ha vivido este miércoles un nuevo episodio tras la decisión de su grupo parlamentario en la Asamblea de retirar las tres propuestas plenarias que tenía previsto debatir en la sesión ordinaria. La medida responde a un malestar abierto contra la dirección interina del partido, encarnada en la Gestora que encabeza Sandra López Cantero.

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A través de un comunicado emitido a primera hora de la mañana, los parlamentarios explicaron que la dirección les requirió la víspera del pleno consensuar el contenido de las iniciativas presentadas. La exigencia ha sido calificada por los representantes socialistas en la Cámara como una intromisión a destiempo, argumentando que «las cosas no se pueden hacer así» y recordando que los debates internos deben realizarse «con tiempo» en las reuniones de trabajo.

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Meses de distanciamiento y pulsión interna

El grupo municipal no ha dudado en criticar con dureza la falta de respaldo de la Gestora, a la que afea haber desatendido la labor fiscalizadora y de contacto con las barriadas y agentes sociales que han venido desarrollando de forma autónoma durante los últimos meses.

Este desplante evidencia que el choque entre la bancada parlamentaria y los órganos rectores de la formación viene de lejos. Ya en agosto, bajo el mandato del anterior secretario general, Miguel Pérez Triano, los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero actuaron de forma unilateral al cesar a los representantes socialistas en los consejos de administración de las empresas municipales.

A ello se suman las recientes manifestaciones públicas del propio León —actual vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea—, en las que ha criticado la gestión del Gobierno central ante la crisis que atraviesa Ceuta desde finales de julio.