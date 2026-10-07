Valle Salvaje regresa hoy miércoles 7 de octubre de 2026 en La 1 (TVE). El avance semanal del 5 al 9 de octubre sitúa a Victoria y Mercedes en el centro de la trama.

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Según el avance de prensa, los episodios de la semana incluyen varios giros ligados a la evolución de esas dos protagonistas. El extracto disponible no ofrece un desglose capítulo por capítulo ni detalla escenas concretas, por lo que no es posible confirmar desenlaces o la intervención de otros personajes más allá de lo que señala el avance.

En Ceuta la cita con la emisión es a las 16:30.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance del 5 al 9 de octubre centra el interés del tramo semanal en las tramas vinculadas a Victoria y Mercedes. Fuera de esa referencia, el material de prensa no especifica decisiones ni finales concretos del episodio de hoy; la confirmación solo procede de la emisión completa.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Para comprobar el detalle final de las escenas del capítulo de hoy, sintonice La 1 a las 16:30.

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