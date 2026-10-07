El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervino de urgencia en la Urbanización Monte Hacho para sofocar las llamas de tres turismos y actuó horas después en la barriada del Príncipe por un cuarto foco.

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CEUTA — Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Ceuta han completado una intensa guardia nocturna marcada por una nueva oleada de incendios de vehículos en la vía pública. Los sucesos, registrados en distintos puntos de la ciudad autónoma entre la medianoche y las primeras horas de la mañana de este miércoles, se han saldado con cuatro turismos calcinados.

La primera alarma saltó poco después de las doce de la noche en la Urbanización Monte Hacho. Las llamadas de los vecinos alertaron de un virulento fuego que afectaba a varios automóviles estacionados de forma consecutiva. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones del cuerpo de bomberos, que tuvieron que emplearse a fondo para contener las llamas. La rápida intervención del operativo impidió que el fuego se propagara a otros coches colindantes y a las fachadas de los inmuebles próximos, si bien tres de los turismos quedaron completamente destruidos por el calor y la combustión.

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Nuevo foco matinal en la barriada del Príncipe

Tras culminar las tareas de enfriamiento y asegurar el perímetro en el Hacho, los servicios de emergencia volvieron a ser requeridos a primera hora de la mañana por un conato similar en la barriada del Príncipe. En este enclave urbano, un cuarto vehículo comenzó a arder en plena vía pública, requiriendo un nuevo desplazamiento de los retenes del SEIS para sofocar la columna de humo y dar por extinguido el foco.

Las fuerzas policiales investigan las circunstancias exactas en las que se iniciaron los fuegos para determinar si se trata de actos vandálicos intencionados y si existe un patrón de conexión entre las afecciones registradas en ambas zonas.